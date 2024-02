K+S Aktie News: K+S wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 12,52 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 12,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 346.725 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2023 bei 22,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 0,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 17,01 EUR.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,919 EUR im Jahr 2023 aus.

