K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von K+S befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 22,45 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,38 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.236 K+S-Aktien.

Am 19.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,41 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,17 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.11.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.470,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 664,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 präsentieren. Am 14.03.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2022 7,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Hot Stocks heute: Deutsche Lufthansa - der Ausbruch könnte scheitern, K+S mit ersten Signalen

Erste Schätzungen: K+S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S