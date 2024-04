K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 14,47 EUR bewegte sich die K+S-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die K+S-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 14,47 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 14,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 14,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,43 EUR. Bisher wurden heute 299.814 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 19,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 36,28 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,16 EUR. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,00 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,794 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,43 EUR.

Am 14.03.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 974,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.509,90 EUR umgesetzt worden.

Am 13.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,410 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

