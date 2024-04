K+S Aktie News: K+S stabilisiert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,47 EUR.

Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,47 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,50 EUR aus. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 14,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 26.045 Stück.

Bei 19,72 EUR markierte der Titel am 04.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 36,28 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (12,16 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,794 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,43 EUR.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 974,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.509,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 13.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 19.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,420 EUR je Aktie belaufen.

