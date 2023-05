K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel K+S 17,98 EUR

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 18,13 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 18,37 EUR zu. Mit einem Wert von 18,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 167.243 Stück.

Bei 33,87 EUR erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 46,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (17,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,41 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 24,71 EUR.

Am 10.11.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.470,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.069,40 EUR im Vorjahreszeitraum.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,61 EUR fest.

