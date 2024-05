K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,06 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 14,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 14,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 19.633 Stück.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 31,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Abschläge von 13,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,43 EUR an.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 2,85 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 13.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,369 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

