K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 17,18 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,18 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,78 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 383.145 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 24,89 EUR. 44,92 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 16,45 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,96 EUR an.

K+S veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 EUR, nach 1,63 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je K+S-Aktie belaufen.

