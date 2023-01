K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 18,95 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,94 EUR ab. Bei 19,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 469.631 Stück gehandelt.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,01 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,01 EUR am 03.01.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 26,25 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,40 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 121,39 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte K+S die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie höher: K+S will Abwehrschirm gegen Energiekrise nicht nutzen

November 2022: Analysten sehen Potenzial bei K+S-Aktie

K+S-Aktie tiefer: K+S schließt Anleiherückkauf wie geplant ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S