K+S Aktie News: K+S gewinnt am Freitagmittag an Boden

Die K+S-Aktie konnte um 12:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 22,70 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 214.919 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 37,72 Prozent Luft nach oben. Bei 17,52 EUR fiel das Papier am 26.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 29,57 Prozent sinken.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 25,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.470,00 EUR – ein Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 664,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 7,48 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Hot Stocks heute: Deutsche Lufthansa - der Ausbruch könnte scheitern, K+S mit ersten Signalen

Erste Schätzungen: K+S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

K+S-Aktie mit Gewinnen: Tarifabschluss für 10.000 Beschäftigte

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S