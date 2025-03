K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 13,49 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,66 EUR aus. Bei 13,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 331.227 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 10,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,05 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 866,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je K+S-Aktie.

