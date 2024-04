K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 14,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 14,73 EUR. Bei 14,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 465.872 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,87 Prozent. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,794 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,43 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.03.2024. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 974,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 13.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,410 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

