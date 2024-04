K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 14,52 EUR.

Mit einem Kurs von 14,52 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. Bei 14,56 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,52 EUR ab. Mit einem Wert von 14,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 3.135 Stück.

Bei einem Wert von 19,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 16,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,794 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je K+S-Aktie an.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,49 Prozent auf 974,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,410 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

K+S-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren eingefahren