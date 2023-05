K+S Aktie News: K+S am Mittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel K+S 17,60 EUR

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der K+S-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 17,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,57 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 148.842 Stück.

Am 05.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,87 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 17,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 2,50 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,71 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1.470,00 EUR gegenüber 1.069,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 3,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

