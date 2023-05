K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel K+S 17,60 EUR

-0,23% Charts

News

Analysen

Die K+S-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,82 EUR. Bei 17,86 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,84 EUR. Zuletzt wechselten 384.397 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,87 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,20 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 3,58 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,71 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte K+S am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,46 Prozent auf 1.470,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.069,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Yara-Aktie knickt ein: Preisdruck sorgt für Gewinneinbruch bei Yara

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S