K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 13,94 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 13,94 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,08 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,88 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 475.873 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 24,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Mit Abgaben von 12,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,224 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,43 EUR an.

K+S veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 19.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,379 EUR im Jahr 2024 aus.

