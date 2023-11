K+S Aktie News: K+S am Nachmittag behauptet

So bewegt sich K+S

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,91 EUR.

Bei der K+S-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,91 EUR. Bei 16,20 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 15,90 EUR. Bei 16,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 282.810 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 45,74 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,78 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,33 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,924 EUR je K+S-Aktie belaufen.

