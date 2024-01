K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag freundlich

K+S im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 14,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:04 Uhr 0,7 Prozent. Bei 14,27 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 7.233 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,78 Prozent. Bei einem Wert von 13,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2023). Mit Abgaben von 6,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,46 EUR aus.

K+S gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 43,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.03.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,931 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

