K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 12,81 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 12,81 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,09 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 387.913 Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,88 EUR an. Gewinne von 78,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,08 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,809 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,02 EUR an.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,928 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

