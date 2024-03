K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Montagvormittag

So entwickelt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 12,85 EUR.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 12,85 EUR nach. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 12,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,09 EUR. Zuletzt wechselten 48.304 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 22,88 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 12,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,810 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,02 EUR.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,918 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer