K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 13,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 13,15 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 311.057 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,204 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,32 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent zurück. Hier wurden 866,20 Mio. EUR gegenüber 880,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie höher: K+S verlängert Beschäftigungssicherung für Kali-Bergleute

So schätzen die Analysten die K+S-Aktie im Februar 2025 ein

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind