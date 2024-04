K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 14,88 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,88 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,93 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 266.204 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,42 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2023. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 23,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 12,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,255 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,43 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.03.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,00 EUR – das entspricht einem Minus von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte K+S am 13.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 19.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,410 EUR fest.

