K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,29 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 12,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.851 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 18,86 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,088 EUR aus. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,71 EUR.

Am 13.03.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von K+S.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,121 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

