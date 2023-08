K+S Aktie News: K+S gibt am Vormittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 17,34 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 17,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 17,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.436 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 30,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 17,22 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 18,96 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 1,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

