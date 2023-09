K+S Aktie News: K+S am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,50 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 17,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 17,63 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 17,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.365 K+S-Aktien.

Bei 23,95 EUR erreichte der Titel am 28.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 36,86 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2023 auf bis zu 14,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,71 EUR an.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 825,80 EUR – eine Minderung von 45,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.509,90 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,03 EUR je Aktie.

