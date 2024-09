K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag im Minus

K+S im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,22 EUR ab.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 10,22 EUR nach. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,18 EUR nach. Mit einem Wert von 10,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 94.981 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,07 EUR erreichte der Titel am 07.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 76,81 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,13 EUR ab. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,114 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,67 EUR.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 873,80 Mio. EUR im Vergleich zu 825,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die K+S-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,486 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor einem Jahr angefallen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

K+S-Aktie: Was Analysten von K+S erwarten