K+S Aktie News: K+S verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,17 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 15:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,17 EUR abwärts. Die K+S-Aktie sank bis auf 11,13 EUR. Bei 11,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 232.044 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 52,82 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,149 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,57 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,807 EUR je K+S-Aktie.

