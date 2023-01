K+S Aktie News: K+S tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 18,81 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 18,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.748 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 48,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,56 EUR ab. Abschläge von 20,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,40 EUR an.

K+S gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.470,00 EUR umgesetzt, gegenüber 664,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von K+S wird am 15.03.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,54 EUR je K+S-Aktie.

