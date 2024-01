K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 13,88 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 13,88 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,03 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 185.740 Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 67,06 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,28 EUR. Dieser Wert wurde am 05.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.11.2023 vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.470,00 EUR umgesetzt.

Die K+S-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Am 13.03.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,931 EUR in den Büchern stehen haben wird.

