K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 13,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 13,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 13,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 443.314 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.12.2023 bei 13,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 4,50 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 880,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,931 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

