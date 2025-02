K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 13,29 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 13,29 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 13,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 123.117 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 EUR erreichte der Titel am 06.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,04 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 24,94 Prozent Luft nach unten.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 11,34 EUR.

K+S veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte K+S die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,411 EUR je Aktie belaufen.

