K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,32 EUR ab.

Das Papier von K+S befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 13,32 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 13,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 195.810 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,11 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,204 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 18.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,411 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

