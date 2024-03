Kursverlauf

K+S Aktie News: K+S legt am Nachmittag zu

05.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 12,87 EUR.

Das Papier von K+S konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 12,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 12,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 582.738 K+S-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 22,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Abschläge von 5,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,809 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 17,02 EUR angegeben. Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 825,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.470,00 EUR erwirtschaftet hatte. Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.03.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,928 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der MDAX am Montagmittag Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in Grün

