K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 12,55 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 12,55 EUR ab. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,55 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.704 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,16 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 3,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,809 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 17,02 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,82 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,928 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der MDAX am Montagmittag

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in Grün