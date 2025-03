K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 13,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 13,76 EUR zu. Bei 14,08 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.027.885 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 10,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,50 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,204 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,32 EUR für die K+S-Aktie.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich tief im Minus

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen

K+S-Aktie höher: K+S verlängert Beschäftigungssicherung für Kali-Bergleute