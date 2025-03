K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von K+S zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 13,60 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 13,60 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,60 EUR an. Bei 13,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.907 K+S-Aktien.

Am 06.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 10,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 26,68 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,204 EUR je K+S-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,32 EUR je K+S-Aktie an.

K+S gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

