K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 14,62 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 14,62 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 14,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 565.284 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2023 auf bis zu 19,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 24,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 16,83 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,255 EUR je K+S-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,43 EUR.

Am 14.03.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 974,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 19.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,410 EUR je Aktie belaufen.

