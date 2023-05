K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel K+S 17,56 EUR

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 17,57 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 17,75 EUR. Mit einem Wert von 17,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 614.905 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 33,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2022). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 47,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2023 Kursverluste bis auf 16,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 1.470,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 13.05.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

