K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 13,33 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,33 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,41 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 13,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,38 EUR. Bisher wurden heute 145.594 K+S-Aktien gehandelt.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,170 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,46 EUR an.

K+S ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -0,220 EUR je Aktie ausweisen dürften.

