K+S Aktie News: K+S steigt am Nachmittag

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 13,46 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 13,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 13,46 EUR. Mit einem Wert von 13,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 209.259 Aktien.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 26,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,170 EUR je K+S-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 964,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von K+S.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,220 EUR je K+S-Aktie.

