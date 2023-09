K+S Aktie News: K+S am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Mit einem Wert von 17,48 EUR bewegte sich die K+S-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,48 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 17,48 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 17,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,41 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 3.000 Aktien.

Am 28.10.2022 markierte das Papier bei 23,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 37,05 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,88 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,71 EUR aus.

Am 10.08.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 825,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 1.509,90 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte K+S die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

