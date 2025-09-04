K+S Aktie News: K+S reagiert am Nachmittag positiv

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,31 EUR nach oben.

Das Papier von K+S konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 11,31 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,33 EUR an. Bei 11,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 345.205 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 33,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 11,83 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,149 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,807 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf

K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung