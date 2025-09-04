K+S Aktie News: K+S legt am Freitagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,25 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 11,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.263 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,149 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 13,57 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

