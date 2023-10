K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Aufwind

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 16,22 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 16,22 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 16,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 144.671 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2022 markierte das Papier bei 23,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,35 EUR fiel das Papier am 14.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 10.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,31 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.509,90 EUR umgesetzt.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S eingebracht

Wie Experten die K+S-Aktie im September einstuften

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes K+S-Investment eingebracht