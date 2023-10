K+S Aktie News: K+S am Vormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 16,22 EUR.

Das Papier von K+S legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 16,22 EUR. Bei 16,28 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 3.748 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2022 bei 23,95 EUR. 47,66 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 13,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,71 EUR je K+S-Aktie an.

Am 10.08.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.509,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von K+S.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

