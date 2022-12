K+S Aktie News: K+S steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 20,52 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 20,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,44 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 543.625 Stück gehandelt.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 43,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2021 bei 14,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,33 EUR.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.470,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 7,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

