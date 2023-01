K+S Aktie News: K+S am Mittag im Aufwind

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 19,42 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,66 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 19,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 526.405 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 46,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,76 EUR am 06.01.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,40 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 10.11.2022. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.470,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 664,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 7,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Dezember 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der K+S-Aktie angepasst

K+S-Aktie höher: K+S will Abwehrschirm gegen Energiekrise nicht nutzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S