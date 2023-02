K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 21,29 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 21,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,37 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 269.207 Stück gehandelt.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 17,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,67 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.470,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 664,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,37 EUR je Aktie belaufen.

