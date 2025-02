K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 13,43 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 11:43 Uhr 0,7 Prozent. Bei 13,54 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 13,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 68.959 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,15 EUR erreichte der Titel am 06.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,75 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,34 EUR an.

Am 18.11.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,222 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

