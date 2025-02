K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 13,04 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 13,04 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,03 EUR nach. Bei 13,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 262.092 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 15,15 EUR markierte der Titel am 06.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 16,23 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 9,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,50 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,204 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 11,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 18.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 866,20 Mio. EUR – eine Minderung von 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 880,80 Mio. EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von K+S.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,222 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

