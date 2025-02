K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,36 EUR zu.

Das Papier von K+S konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 13,36 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 13,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 8.124 Stück.

Am 06.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 11,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,36 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,204 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 11,34 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,26 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 866,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte K+S die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,222 EUR je Aktie aus.

